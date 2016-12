López: "si fueran 26 millones para Ciudad del Plata y 6 para caminería, seguramente el FA votaría el fideicomiso"

Durante la inauguración de las obras del camino de Colonia América, realizado el pasado domingo, el Intendente José Luis Falero, en parte de su discurso señaló que: "muchas veces San José, debería levantar la mira, pensar como invertir e invertir bien, con una mirada de futuro, y pensar que para que esto suceda, si tenemos que comprometernos, y generar créditos que nos permitan avanzar más aún, eso es lo que debería suceder en este departamento. Lo digo convencido, porque si nosotros lográsemos un crédito que nos permitiese hacer en lugar de 130 kilómetros, hacer 300 kilómetros más, que es lo que pretendemos suceda, como consecuencia de lo que nos marcó el último temporal del mes de abril, donde nos barrió casi 320 kilómetros, y nos demostró que si hubiésemos tenido una obra como esta no hubiésemos tenido que malgastar los dineros que son de ustedes, eso nos marca claramente que debemos de ir en ese camino. Y un compromiso de crédito que no afecta más allá del 5% del Presupuesto total, es lo que todos ustedes y nosotros en nuestra actividad, hacemos para poder mejorar y poder ahorrar en el futuro. Si lográsemos eso, y tuviésemos la voluntad política de tener un voto más en la Junta, estaríamos dispuestos a hacer 300 kilómetros más de caminería en el medio rural, y le cambiaría la cara además de a ustedes, a muchos otros vecinos que tienen que soportar, y mirar el tiempo, para ver la situación como se plantea el día posterior. Esas cosas no se han entendido todavía, porque se piensa que el Intendente Falero, plantea esto para cortar cinta, y saben que?, si llegamos a un acuerdo, ni siquiera el Intendente la va a cortar, la puede cortar la oposición si quiere, pero lo que queremos es que las cosas que hay que hacer se hagan. Son políticas de estado que trascienden a las personas, yo quiero que esto suceda porque es lo que debe suceder…". De esta manera el Intendente José Luis Falero, reiteró públicamente al Frente Amplio, su necesidad de definir el asunto del fideicomiso. Si bien como se verá en la transcripción no lo nombra específicamente, la referencia a "un voto más en la Junta", es claramente una apelación a la oposición, ya que como es sabido, para poder concretar el fideicomiso, es necesario contar con mayorías especiales en el legislativo departamental, en donde el Partido Nacional cuenta con 20 votos, siendo necesario, al menos un voto más. Este elemento, abre sin dudas un mínimo análisis de la situación política. En tal caso, en la pasada jornada dialogamos con el Presidente del Frente Amplio, Oscar "Torito" López, quien señaló que como se había adelantado, el tema del fideicomiso no está en la agenda del Frente Amplio, por el momento, aunque seguramente se incluirá en los temas que se analizarán en 2017, en donde ya se ha resuelto, la orgánica retomarás sus asuntos en los primeros días de febrero. Paralelamente, días atrás, el Alcalde de Ciudad del Plata, Walter Martínez, apoyó públicamente el fideicomiso, luego de recibir en el Consejo Municipal al Intendente Falero. Según expresó Martínez es esa oportunidad, el fideicomiso, permitiría incluir obras para Ciudad del Plata. En ese contexto aunque confirmó que el asunto no está en la agenda de la orgánica, por el momento, aunque entiende que una posibilidad podría ser que esa fuerza política dejara en libertad de acción a los sectores evitando así enfrentamientos internos. Se recordará también que el proyecto inicial manejado por el propio Intendente José Luis Falero, incluso entregado a los coordinadores de las dos bancadas, representan un endeudamiento de unos 26 millones de dólares, y eso sólo para invertir fundamentalmente en la recuperación de caminería rural. A esto debería anexarse el endeudamiento que surgiera de las nuevas obras que pudieran incorporarse, y que según el propio Alcalde, sólo en función de las obras en Ciudad del Plata, demandaría entre unos 5 o 6 millones de dólares adicionales. Al respecto de esta situación, el Presidente del Frente Amplio, recordó que luego del debate que se dé en la fuerza política, la resolución será adoptada por un Plenario Departamental donde como es sabido participan bases y sectores. En tal caso, hay algunos elementos que podrían incorporarse al análisis, y la mayoría de ellos son asuntos políticos. En primera instancia, son contadas las oportunidades que en la historia plantean a una bancada del Frente Amplio, votando en forma dividida, por lo menos en asuntos importantes como estos, (al fin y al cabo, hablamos de más de por lo menos un endeudamiento de 31 millones de dólares, con un repago, que lógicamente excede el período del Intendente Falero). En virtud de esto, también es importante no descartar la posición de las bases, las que en algunos casos ya han comenzado a analizar el asunto. También es verdad que hay elementos no que no están presentes en el análisis público, pero hay algunos ediles del Partido Nacional, que pretenden analizar con mayor detenimiento el proyecto, y las obras que ya figuran, pero sobre todo las que podrían incorporarse. Lo cierto, además es que aunque el Intendente lo haya planteado en su momento, esperando una definición para antes de fin de año, el Frente Amplio, recién comenzará su análisis el próximo año. Paralelamente, el Presidente de la coalición de izquierdas, señaló que seguramente si fueran 26 millones para Ciudad del Plata, y 5 o 6 para la caminería, el Frente lo acompañaría, pero así como está planteado es necesario realizar un debate mucho más profundo.