La máquina de pensar y crear sobre las servilletas

"Tiempo de espera" de Juan Carlos Barreto en Tacuarembó Rossana San Martín Cruxên El pasado jueves 8 de diciembre se inauguró la muestra "Tiempo de espera", del Artista Visual Juan Carlos Barreto (*) en el Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó. Estará allá hasta el sábado 25 de febrero de 2017.

Una conversación, un café u otros espacios, son el estímulo para estas servilletas que Juan Carlos colma de líneas, puntos, números, palabras, letras y otros símbolos, en una búsqueda de la línea primigenia del Arte. Todo ello sugerido por esperas o experiencias vividas en distintos lugares del mundo, como él mismo me contara en otras entrevistas. Esos dibujos "cuya codificación el artista guarda para sí porque 'se esconde' detrás de ellas" según confesara también, pasan a distintos soportes. Al ser contempladas en su forma originaria, encuadradas o en un mural, son recreadas por todos aquellos que las miran, disparando recuerdos, y por qué no, nuevos tiempos de espera. Entrevisté a Juan Carlos el 9 de diciembre por la mañana en el Espacio Cultural San José y me regaló una servilleta que irá enriqueciendo una atesorada colección… Ahora se posaron en Tacuarembó _ En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Dirección de Cultura de Tacuarembó y a la Coordinadora del Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó (MUART), Ethel Raineri.

Esta muestra "Tiempo de espera" fue presentada con los textos de Pedro Peña y se expuso en [marzo de 2016], en el Museo de San José. Es la misma, pero empezó a recorrer lugares y recaló en Tacuarembó. Estaba fijada para hacerla allá en mayo y por diferentes motivos se fue posponiendo.

Va a estar hasta el 25 de febrero en el MUART. Está en pleno centro de la ciudad, en la esquina de la Intendencia de Tacuarembó [18 de Julio y Beltrán]. Es una vieja casona, en la que hay mucha obra importante del arte uruguayo, con una colección muy significativa del artista tacuaremboense Gustavo Alamón. Génesis y metamorfosis _ La servilleta es el comienzo. ¿Qué proceso cumple después?

_ Realizo el dibujo sobre la servilleta. La escaneo. Trabajo en la computadora para colorearla y por último se hace la impresión digital. Muchos de los trabajos digitales fueron impresos con excelente calidad por Gabriel Ramos, de MEGAIMPRESOS.

Voy a enviarte las muy buenas fotos que tomó César Cordero, quien me acompañó para llevar el material.

No puedo dejar de mencionar el trabajo de Alejandro Diana con los marcos. Muchas veces tenés la obra, pero es preciso que esté bien enmarcada.

_ Alejandro es excelente en esa tarea.

_ ¡Por supuesto!

Homero (Ato) Pugliese preparó un sugestivo video para esta muestra. Mauricio Marra hizo el diseño de "Tiempo de espera".

Pedro Peña, quien escribió el texto de presentación, es muy conocido como escritor en Tacuarembó y les gustó mucho lo que expresó sobre el concepto de "ese tiempo de espera".

Son todos profesionales maragatos, quienes cada uno en su rubro hicieron sus grandes aportes. Es imprescindible reconocer a todos aquellos que fueron dando una mano para que ese proceso creativo llegase a buen puerto. Polisémicas líneas, puntos y símbolos de gran colorido _ ¿Qué dijo la gente de estas servilletas? ¿Las conocían?

_ Hubo muy buena aceptación. No las habían visto. Algunos tenían algunos datos de las servilletas que dibujo, pero no estaban familiarizados con este tipo de propuesta, sobre todo en lo referente al trabajo digital posterior.

En la "Noche de los Museos"[9 de diciembre pasado], se espera mucha afluencia de público en el MUART. Los medios de prensa de Tacuarembó quedaron impresionados sobre todo por el colorido, porque es una paleta muy alta y en general los uruguayos no estamos acostumbrados a verla.

Las servilletas llaman muchísimo la atención. Se hizo la instalación con las mesitas de café al igual que en el Museo de San José . Tuve que pedir un par de mesas y la gente de la cafetería que está al lado del Museo inmediatamente las prestó. Son el génesis de la exposición. Allá hay tres salas y en la primera es en donde aparece esa instalación que simula un café.

Estoy muy contento con esta muestra. Por suerte ya había tenido una muy linda experiencia en San José...

Es importante que uno se quede conforme en cómo se muestra el trabajo que uno realizó. Recién cuando exponés te das cuenta de la dimensión de lo que hiciste. Son muchas ideas que aparecen en forma individual, pero que luego se transforman en algo colectivo. El trabajo comienza en una servilleta, luego pasa a la computadora, se imprime… Es muy bueno verlo como una totalidad. Fragmento del texto de presentación de la muestra, del escritor Pedro Peña "Tiempos de espera": (…) "El mismo Barretto lo explica claramente al referirse a su propia creación: "...simplemente dibujando, con mis silencios, pero que, como en la música, son necesarios. No interrumpen la melodía sino que la embellecen."

El juego es otro de los alcances de la obra del artista. Y bien puede afirmarse que todo arte es hijo del juego, un juego que al principio fue mimesis, imitación, pero que con el tiempo trasciende lo meramente figurativo y amplía el universo de posibilidades de plasmación y de interpretación. Al respecto dice Barretto reflexionando sobre una de sus principales motivaciones: "de una manera muy lúdica, ganarle tiempo al tiempo". Y en ese concepto de ganarle tiempo al tiempo está resumida toda la tragedia del impulso artístico, todo el conflicto del arte con lo que de alguna manera podríamos llamar mundo real: el paso del tiempo que, solamente en la obra, aparece atrapado, inmovilizado, detenido en una línea que se traslada en el espacio entre dos puntos. Ese tiempo en espera que todos sufrimos o disfrutamos de acuerdo a las circunstancias y que también está hecho de imágenes, formas y colores.

Líneas, espacios y puntos diseñan la arquitectura primaria del trabajo de Juan Carlos Barretto, y en los intersticios dispuestos entre unos y otros van surgiendo las formas geométricas, claras, precisas y muchas veces distorsionadas, que completan la primera versión. Pero por más que la distorsión vanguardista genere un sistema de significados distinto, nunca esa distorsión será agresiva a la vista. La disposición de todas las partes, la proporcionalidad que elabora el conjunto, producen siempre una sensación grata al espíritu. Y también una idea simple y potente a la vez: la belleza tiene muchos caminos." (*) Director General de Cultura del Gobierno Departamental de San José